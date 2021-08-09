Хавбек Аталанти Руслан Маліновський провів перше тренування у загальній групі після тривалої відсутності, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На початку липня український гравець переніс операцію з видалення грижі живота. Разом з Русланом до занять також повернувся оборонець бергамасків Ханс Хатебур.

Вже 21 серпня для Аталанти розпочнеться новий сезон Серії А матчем проти Торіно. У минулому сезоні чемпіонату Італії Маліновський провів 36 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 12-ма асистами.

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