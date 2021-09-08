Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський знову тренується без обмежень.

Олександр Петраков достроково відпустив Маліновського у розташування клубу. У матчах проти Казахстану та Франції Руслан двічі виходив на заміни, зігравши сумарно 55 хвилин.

Коваленко зізнався, чому не зумів одразу закріпитись в Аталанті

Після повернення в Бергамо 28-річний українець тренувався за індивідуальною програмою, але вже 7-го вересня тренерський штаб повернув Маліновського у загальну групу, повідомляє офіційний сайт Аталанти.

Зауважимо, що Маліновський виходив у стартовому складі в обох матчах на старті нового сезону Серії А. Вже 11 вересня Аталанта в рамках 3-го туру прийматиме Фіорентину.

"Мбаппе – новий феномен": інтерв'ю Роналдо про унікальність Ібрагімовіча, Серію А без Роналду та Лукаку й фаворита ЛЧ