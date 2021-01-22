Руслан Маліновський вже тривалий час грає із травмою, яка потребує хірургічного втручання, повідомив Віктор Вацко у програмі "Вмикай підігрів".

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Український хавбек не здається і продовжує грати також на прохання Аталанти. Про інші деталі щодо стану півзахисника бергамасків коментатор не розповів. Нагадаємо, Руслан є одним із лідерів збірної України, яка у червні повинна змагатись у фінальній частині Євро-2020.

У нинішньому сезоні Серії А Маліновський зіграв у 16-ти матчах, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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