Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став одним з найкращих виконавців 3-го туру італійського чемпіонату.

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної за підсумками 3-го туру Серії А за версією SofaScore.

Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у матчі проти Фіорентини за версіями Whoscored і Sofascore

Нагадаємо, 28-річний українець вийшов на поле у матчі проти Фіорентини в основному складі та провів на полі 50 хвилин. За цей час Руслан результативними діями не відзначився, однак був визнаний найкращим гравцем бергамасків одразу двома статистичними порталами – SofaScore і WhoScored.

До слова, у поточному сезоні українець провів за Аталанту 3 матчі.

Фіорентина здобула виїзну перемогу над Аталантою у матчі з трьома пенальті – Маліновський круто вийшов на заміну