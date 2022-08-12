Перехід Руслана Маліновського в англійський Ноттінгем Форест відкладається. Головний тренер Аталанти розраховує на українця в першому поєдинку сезону 2022/23.

Півзахисник збірної України доволі раптово може покинути Аталанту. У послугах 29-річного Маліновського зацікавлений англійський Ноттінгем Форест, який пропонує 15 млн євро, а дружина Руслана натякнула на від'їзд із Бергамо.

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Тим не менш, у заявку на перший матч нового сезону Маліновський потрапив. Джан П'єро Гасперіні взяв українця та ще 18 футболістів у Геную на поєдинок проти Сампдорії, інформує офіційний сайт бергамасків.

Матч Сампдорія – Аталанта стартує в суботу, 13 серпня. Початок гри – о 19:30 за Києвом.

Нагадаємо, українець перейшов у Аталанту влітку 2019-го Через рік контракт Маліновського з клубом завершується. В активі Руслана 128 матчів за бергамасків, 29 голів та 26 асистів.

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