Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський продовжує збирати нагороди за свій феєричний матч проти Інтера (2:2).

Українець забив класний гол у ворота чинних чемпіонів та допоміг відзначитися Рафаелю Толої. Обидва гравці потрапили у символічну збірну туру за версією Goal Italy.

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Також по два представники делегували Ювентус, Дженоа, Лаціо та Наполі. Лише Мілан презентує один гравець – П'єр Калюлю, який допоміг Даніелю Мальдіні забити дебютний гол.

Серія А, символічна збірна 6-го туру:

Голкіпер: Пепе Рейна (Лаціо)

Захисники: П'єр Калюлю (Мілан), Рафаель Толої (Аталанта), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Доменіко Крішито (Дженоа)

Півзахисники: Феліпе Андерсон (Лаціо), Мануель Локателлі (Ювентус), Андре Замбо-Ангісса (Наполі), Руслан Маліновський (Аталанта)

Нападники: Віктор Осімхен (Наполі), Маттіа Дестро (Дженоа)

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