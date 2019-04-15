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Маліновський потрапив у символічну збірну туру в чемпіонаті Бельгії

13:55 738 Читать на русском
Маліновський потрапив у символічну збірну туру в чемпіонаті Бельгії
Руслан Маліновський / соцмережі

Півзахисник Генка Руслан Маліновський потрапив у символічну збірну 4 туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії і був визнаний найкращим гравцем матчу проти Брюгге (3:1).

Генк у домашньому принциповому матчі переміг найближчого переслідувача Брюгге з рахунком 3:1 та відірвався в турнірній таблиці, а Руслан Маліновський реалізував пенальті. Півзахисник був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Переможний гол Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Брюгге – 3:1

Окрім цього, українець потрапив у символічну збірну 4 туру верхньої шістки чемпіонату Бельгії. Також серед гравців Генка у списку присутній японський вінгер Іто.

Наразі команда лідирує в турнірній таблиці, набравши 41 очко.

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