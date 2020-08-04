Маліновський потрапив до топ-50 гравців Серії А за версією популярного видання – українець випередив кілька зірок

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський отримав пристойну оцінку свого першого сезону в Серії А.

Маліновський посів 38-е місце в рейтингу гравців Серії А від La Gazzetta dello Sport у своєму першому сезоні в Італії.

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Перше місце посів Пауло Дибала, другим став найкращий бомбардир першості Чіро Іммобіле, а топ-3 закрив Кріштіану Роналду. Цікаво, що у першій двадцятці опинились одразу чотири одноклубники Маліновського, а сам Руслан обігнав таких зірок, як Мертенс, Санчес, Інсіньє та Мхітарян.

До слова, українець провів у складі Аталанти 43 матчі в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 9 голів та 7 асистів.

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