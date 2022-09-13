Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський отримав чергове визнання за свої виступи в чемпіонаті Італії. Все б нічого, але є один нюанс.

Маліновський опинився у символічній збірній гравців Серії А за версією Transfermarkt, у яких, за інформацією порталу, завершується контракт влітку 2023 року.

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Разом з Русланом чимало зіркових гравців, зокрема, одноклубники Луїс Мурієль та Джорджо Скальвіні, Андреа Белотті та гравці Інтера – Мілан Шкріньяр, Стефан Де Врей та Роберто Гальярдіні.

Влітку Маліновського цього літа пов'язували з переходом у Тоттенхем та Марсель, але він залишився в Аталанті, де зіграв 6 матчів у поточному сезоні, відзначившись голом та асистом.

Зауважимо, інформація про те, що контракт Руслана чинний до літа 2023 року, не відповідає дійсності. Влітку 2019-го українець, який переходив з Генка, підписав угоду на 5 років. Відповідно, дані Transfermarkt хибні – контракт Маліновського з Аталантою насправді розрахований до літа 2024-го.

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