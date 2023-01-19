– Твоє життя у Франції почалося дуже активно – одразу дебютував. А як щодо позафутбольного життя: вже встиг Марсель подивитися, кудись сходити?

– Місто гарне, море поруч, погода тут дуже хороша, не властива січневі – 15-18 градусів тепла. Але особливо не погуляєш містом, бо не дадуть.

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– Вже впізнають?

– Поки ні. Але в Марселі дуже люблять футбол – коли команда грає, у місті все зупиняється. Тому всі знають футболістів і не дуже дають їм погуляти. Але, добре, що поки не сильно звертають увагу.

– Разом із сім'єю переїхав до Франції?

– Ще ні. Потрібно спершу тут усе облаштувати, опісля переїде родина. Звичайно, все не так просто, адже провели у Бергамо 3,5 роки. Я радий, що період в Аталанті був. У нас із Роксаною там багато друзів, взагалі за цей час там зустрів багато хороших людей. Тому ми не говоримо Італії прощавай, а лише до зустрічі. За можливості у Бергамо приїжджатимемо.

– Ти вивчив англійську мову, коли перейшов у Генк, італійську – коли в Аталанту, на черзі французька?

– Так, звичайно. Я знаю, що це буде нелегко, але потихеньку вчитиму. Я собі поставив мету – за рік вивчити мову. Думаю, через рік зможу спокійно висловлювати свої думки й ділитися якоюсь думкою після матчу вже французькою. Я вважаю, що коли ти приїжджаєш до країни, де плануєш жити якийсь час, то треба вчити мову, – цитує Маліновського terikkon.

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