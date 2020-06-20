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Маліновський порівняв підготовку до матчів Серії А з періодом у Шахтарі часів Луческу

11:09 - Читать на русском
Маліновський порівняв підготовку до матчів Серії А з періодом у Шахтарі часів Луческу
Руслан Маліновський / Твіттер ФК Аталанта

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський розповів про відновлення кондицій перед рестартом чемпіонату Італії.

"Моя підготовка? Я можу порівняти, як було у Шахтарі при Луческу. Хлопці говорили, що якщо ти не граєш, то коли тренуєшся – можеш вийти і готовий замінити будь-якого гравця. Тобто ті, хто не грають, тренуються більше.

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У першу чергу ми готуємося до чемпіонату Італії, оскільки потрібно закінчити другого серпня. Зараз ігри проходитимуть дуже часто. Тренер обережно ставиться до здоров'я гравців. Якщо у когось невеликі проблеми – футболіст залишає тренування. На прикладі Німеччини ми побачили, що після першого туру багато футболістів травмувалося", – сказав Маліновський у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, рестарт Серії А відбудеться сьогодні, 20 червня. У першому матчі після карантину Аталанта зустрінеться з Сассуоло – початок матчу о 20:30.

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Аталанта Аталанта Італія Серія А Мірча Мірча Луческу коронавірус Руслан Руслан Маліновський Шахтар Шахтар
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