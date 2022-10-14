"Треба його питати, а не мене. Він завжди хоче вигравати, але коли результат негативний, то він злиться, йому не до преси.

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Але це такий момент, коли також потрібно вчитись працювати з пресою. Ти повинен надати інформацію після гри. Наприклад, я давав інтерв'ю після гри з Шотландією, хоча всередині неприємні відчуття. Віддали дуже багато сил, але не вийшло", – сказав Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

Нагадаємо, Україна не змогла обіграти Шотландію (0:0) і залишилася в дивізіоні В Ліги націй.

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