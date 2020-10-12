"У клубі сказали: "Якщо не граєш – потрібно повертатися, готуватися до матчів чемпіонату і ЛЧ. На завтра рейсів не було, тому вирішив вилетіти сьогодні.

Шевченко прокоментував втрату Маліновського на матч проти Іспанії – тренер збірної України не драматизує

Побажав удачі команді, сподіваюся, хлопці покажуть змістовну гру і здобудуть очки в матчі з Іспанією. Буде хороша підтримка у Києві", – сказав Маліновський в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, через перебір жовтих карток Руслан не зможе взяти участь у матчі проти Іспанії, який відбудеться 13 жовтня на НСК Олімпійський.

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