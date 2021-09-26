"Чудовий виступ, хлопці, ми ніколи не здаємось. З цією самовіддачею готуємось до наступної гри. Люблю тебе, Роксано", – написав Маліновський у своєму Instagram.

Гол Маліновського у відеоогляді феєричного матчу Інтер – Аталанта – 2:2

До слова, Руслан став одним з героїв матчу Інтер – Аталанта. Спочатку українець гарматним пострілом відкрив рахунок у зустрічі, а згодом після його удару Толої вдало зіграв на добиванні.

Нагадаємо, Інтер та Аталанта так і не змогли виявити сильнішого (2:2). Наприкінці зустрічі команди мали прекрасні шанси вирвати перемогу, проте Дімарко не реалізував пенальті, а гол Пікколі скасували після перегляду VAR.

Аталанта розписала нічию з Інтером у грі з незабитим пенальті й скасованим взяттям воріт – Маліновський створив два голи