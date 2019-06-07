Маліновський похвалив львівських уболівальників перед матчем із Сербією

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від матчу відбору Євро-2020 проти Сербії.

"У збірної Сербії хороші гравці, однак, вважаю, у нас також хороший підбір футболістів. Ми, як команда, стали сильнішими. Тому, все зараз залежить від нас, від того, як ми зіграємо.

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Україна не повинна сподіватися на те, що Сербія слаше зіграє, а думати про себе. Якщо сильно зіграємо, буде позитивний результат.

Зазначу, що у Львові нас завжди дуже класно зустрічають вболівальники. Тут відмінна атмосфера, повний стадіон і божевільна підтримка. У Львові – подвійна енергія, яку відчуваєш на полі", – сказав Маліновський Футбол NEWS.

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