Роксана, дружина Руслана Маліновського, похизувалась спільною світлиною з її чоловіком та оборонцем Реала Рафаелем Вараном у своєму Instagram.

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Як виявилось, подружжя хавбека збірної України проводить свою відпустку на узбережжі Сардинії (Італія), де опинився і Варан. "Готуємось до майбутньої гри", – підписала світлину Роксана, натякаючи на майбутній поєдинок між Україною та Францією у рамках відбору до ЧС-2022.

До слова, Маліновський провів 43 матчі у складі Аталанти у минулому сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 12 асистів.

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