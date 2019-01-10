Маліновський погодився перейти в Рому, – Ді Марціо

Франція — 07:30 1037
-
ПСЖ поступився Генгаму та сенсаційно вилетів із Кубка французької ліги
-
Реал розгромив Леганес без Луніна в 1/8 фіналу Кубка ІспаніїІспанія — 00:20 1128
-
Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер СітіАнглія — 9 січ 15336
-
Рома готова орендувати Маліновського за мільйон євро та назвала суму трансферу українцяІталія — 9 січ 2506
-
Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в ІталіїІталія — 9 січ 4469
Всі новини