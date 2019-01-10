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Маліновський погодився перейти в Рому, – Ді Марціо

09:42 1111 Читать на русском
Маліновський погодився перейти в Рому, – Ді Марціо
Руслан Маліновський / Фото ФФУ

Український хавбек Генка Руслан Маліновський все ближчий до переїзду в Серію А.

Руслан Маліновський дав свою попередню згоду на перехід в Рому, повідомляє авторитетне італійське видання Gianlucadimarzio.

Рома готова орендувати Маліновського за мільйон євро та назвала суму трансферу українця

"Вовки", в свою чергу, отримали інформацію про фінансові умови, на яких гравець збірної України може перебратись до табору римлян.

Найімовірніше, трансфер відбудеться під час літнього міжсезоння.

У 19 матчах поточного сезону чемпіонату Бельгії Маліновський забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

Маліновський у Ромі: чому такий трансфер вигідний для усіх

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Українці за кордоном Головне Генк Генк Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Руслан Маліновський Руслан Маліновський Рома Рома
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