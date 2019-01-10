Маліновський погодився перейти в Рому, – Ді Марціо

Український хавбек Генка Руслан Маліновський все ближчий до переїзду в Серію А.

Руслан Маліновський дав свою попередню згоду на перехід в Рому, повідомляє авторитетне італійське видання Gianlucadimarzio.

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"Вовки", в свою чергу, отримали інформацію про фінансові умови, на яких гравець збірної України може перебратись до табору римлян.

Найімовірніше, трансфер відбудеться під час літнього міжсезоння.

У 19 матчах поточного сезону чемпіонату Бельгії Маліновський забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

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