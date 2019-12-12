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Маліновський подорожчав та оновив власний рекорд у вартості, – Transfermarkt

15:37 2499 Читать на русском
Маліновський подорожчав та оновив власний рекорд у вартості, – Transfermarkt
Руслан Маліновський в матчі Шахтар – Аталанта / ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський дещо додав у трансферній вартості.

За півроку, проведені в Італії, трансферна вартість Маліновського зросла на 1,5 млн євро. Портал Transfermarkt 12 грудня оновив цінники на футболістів італійської Серії А, тому тепер 26-річний півзахисник коштує 14 млн євро. Це найвища трансферна вартість у кар'єрі гравця збірної України.

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Влітку цього року Аталанта заплатила Генку за Маліновського більше 13-ти млн євро, а хавбек підписав контракт до 30 червня 2024-го.

У сезоні 2019/20 Маліновський провів 18 матчів у всіх турнірах. В його активі 2 голи та один гольовий пас. Вчора, 11 грудня, Аталанта з допомогою українця вибила Шахтар з Ліги чемпіонів.

Ще один українець Серії А – Євген Шахов – коштує 2 млн євро. Його трансферна вартість не змінилася.

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Теги
Італія Аталанта Аталанта Українці за кордоном Євген Шахов Євген Шахов Руслан Маліновський Руслан Маліновський Лечче Лечче
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