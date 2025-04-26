Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра висловився щодо участі Руслана Маліновського у грі проти Комо.

Український півзахисник пропускав гру проти Лаціо (0:2) у минулому турі. Патрік Війєра, наставник Дженоа, повідомив, чи зіграє Руслан Маліновський з Комо.

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"Онана, Екубан та Маліновський? Їх не буде у складі проти Комо, немає жодної надії повернути їх до завтрашнього матчу", – цитує Війєра fantacalcio.

Нагадаємо, Дженоа і Комо мають однакову кількість очок – по 39. "Грифони" перебувають на 13 місці, поступаючись супернику лише за додатковими показниками.

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