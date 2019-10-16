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Маліновський після повернення зі збірної України тренувався окремо від інших гравців Аталанти

12:22 1610 Читать на русском
Маліновський після повернення зі збірної України тренувався окремо від інших гравців Аталанти
Руслан Маліновський / Футбол 24

Хавбек збірної України Руслан Маліновський повернувся в розташування Аталанти після здобуття путівки в основну стадію Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Український півзахисник тренувався за індивідуальною програмою, інформує офіційний сайт Аталанти.

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Маліновський був не єдиним, хто покидав італійський клуб під час паузи на матчі збірних. Виклики у свої національні команди отримували Ілічіч, Пашаліч, Берров, Кастань, де Рон і Джімшиті, але всі вони тренувалися у загальній групі.

Нагадаємо, Маліновський відіграв два повні матчі у відборі на Євро-2020 проти Литви та Португалії, які закінчилися перемогами збірної України.

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Теги
Збірна України Україна - Португалія Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія
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