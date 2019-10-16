Маліновський після повернення зі збірної України тренувався окремо від інших гравців Аталанти

Хавбек збірної України Руслан Маліновський повернувся в розташування Аталанти після здобуття путівки в основну стадію Євро-2020.

Український півзахисник тренувався за індивідуальною програмою, інформує офіційний сайт Аталанти.

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Маліновський був не єдиним, хто покидав італійський клуб під час паузи на матчі збірних. Виклики у свої національні команди отримували Ілічіч, Пашаліч, Берров, Кастань, де Рон і Джімшиті, але всі вони тренувалися у загальній групі.

Нагадаємо, Маліновський відіграв два повні матчі у відборі на Євро-2020 проти Литви та Португалії, які закінчилися перемогами збірної України.

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