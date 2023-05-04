Керманич провансальців роздав купу компліментів українцю, який виступає на правах оренди. ЗМІ запевняли, що пункт викупу Маліновського вже активований.

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"Руслан провів чудову гру проти Ліона. Потім був травмований, але він чудовий гравець. Після двох-трьох матчів він покращив свою гру. Мені дуже подобається те, що Маліновський робить на полі. Він дуже якісний гравець", – цитує Тудора Le Phocéen.

Нагадаємо, Марсель повинен заплатити Аталанті 10 млн євро+3 бонусами. У нинішньому сезоні Маліновський відіграв за провансальців 18 поєдинків та забив 2 голи.

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