Довбика аж 8 годин обстежували перед трансфером в Жирону. Українець вже отримав допомогу від Циганкова щодо адаптації – Віктор підкреслив, що нападнику варто не соромитись та нічого не боятись. А Маліновський, схоже, йде з Марселя – Руслан залишив неоднозначний твіт. Кочергін же забив у ворота Аріса з Кіпру, допомігши здобути перемогу.

Динамо вже прибуло до Греції, де зіграє матч кваліфікації Ліги конференцій проти Аріса. Представники УЄФА прогнозують, що поєдинок матиме підвищений рівень небезпеки – все через вбивство фаната АЕКа у сутичці з ультрас Динамо Загреб. До речі, глядачі мають змогу отримати цінний приз від FAVBET – павербанк. Для цього треба вгадати точний рахунок гри та написати його в коментарях під відео.