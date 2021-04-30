Трансфер Руслана Маліновського з Аталанти може стати рекордним серед українських футболістів.

Аталанта не планує продавати Руслан Маліновського у найближче трансферне вікно, на цьому особисто наполіг наставник бергамасків Джан П'єро Гасперіні, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, керівництво клубу все ж готове розглянути пропозиції щодо українця, якщо сума продажу становитиме не менше 40 млн євро. Нагадаємо, чинний контракт Руслана з Аталантою розрахований до літа 2023-го.

У нинішньому сезоні Серії А Маліновський провів 31 матч, в яких відзначився 6-ма голами та 9-ма асистами.

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