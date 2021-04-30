Маліновський перебуває під протекцією Гасперіні – стало відомо, за яку суму Аталанта готова попрощатись з українцем
Трансфер Руслана Маліновського з Аталанти може стати рекордним серед українських футболістів.
Аталанта не планує продавати Руслан Маліновського у найближче трансферне вікно, на цьому особисто наполіг наставник бергамасків Джан П'єро Гасперіні, повідомляє Sport.ua.
Аталанта номінувала Маліновського на найкращого гравця квітня – українець може забрати нагороду другий місяць поспіль
За інформацією джерела, керівництво клубу все ж готове розглянути пропозиції щодо українця, якщо сума продажу становитиме не менше 40 млн євро. Нагадаємо, чинний контракт Руслана з Аталантою розрахований до літа 2023-го.
У нинішньому сезоні Серії А Маліновський провів 31 матч, в яких відзначився 6-ма голами та 9-ма асистами.
Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону