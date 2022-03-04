"Я вважаю, що 99% людей, які не були у Львові, не знають, що таке Україна. Львів – це найкраще місто, де підтримують збірну України.

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Патріоти живуть по всій Україні, але таких, як у Львові, немає ніде. Я беру це місто через те, що воно дуже важливе для України. Хто був у Львові, знає, наскільки там хороші люди, і не має значення, якою мовою ти говориш", – сказав Маліновський у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, Руслан провів за збірну України 45 матчів, в яких забив 6 голів.

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