"Першочергове завдання – залишитися в елітному дивізіоні, щоб знову грати з командами високого рівня. Потрібно готуватися в першу чергу до матчу проти Німеччини, тому важко щось загадувати.

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Все буде залежати від цього матчу, нам потрібно досягти позитивного результату. А позитивним результатом може бути як нічия, так і перемога. Ми граємо на виїзді проти сильного суперника.

Ми теж повинні показати свою силу і не соромитися грати з ними в футбол, намагатися грати в швидкий, сучасний, динамічний футбол. З хорошими швидкостями, пресингом і відбором м'яча. При можливості більш холоднокровно діяти в контратаках, при останній передачі", – сказав Маліновський у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, поєдинок проти Бундестім відбудеться вже сьогодні, 14 листопада. Початок о 21:45.

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