Керівництву Інтера було важко не звернути увагу на Руслана Маліновського після останнього перфомансу українця.

Інтер хотів би підсилитись півзахисником Аталанти Русланом Маліновським, повідомляє Calciomercato.

Маліновський став найкращим гравцем матчу проти Інтера за версією InStat

Українець став найкращим гравцем останнього поєдинку "нерадзуррі" та бергамасків (2:2), що відновило інтерес міланців до півзахисника. За інформацією джерела, у минулому сезоні ще попередній наставник Інтера Антоніо Конте хотів бачити Руслана у своїй команді.

Чинний контракт Маліновського з Аталантою розрахований до літа 2023-го, а transfermarkt оцінює українця у 30 млн євро.

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