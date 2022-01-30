Маліновський оцінив тактичну варіативність збірної України
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський висловився про тактичні пошуки Олександра Петракова.
"Мені до душі той футбол, який приносить перемоги. Добре, що збірна України має певну варіативність. Ми можемо зіграти 4-3-3 або 3-5-2. Ми і на Євро-2020 змінювали тактику, перебудувалися, коли виникли проблеми із фланговими гравцями атаки.
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У футболі буває так, що ти починаєш матч за однією формацією, а закінчуєш за іншою. Це великий плюс. Іноді можна зіграти за результатом, відмовитись від високого пресингу, сісти трохи нижче, закрити середину. Думаю, що наші тренери все проаналізують і ухвалять правильне рішення", – цитує Маліновського Команда1.
Нагадаємо, наступний матч збірна України проведе 24 березня проти команди Шотландії в рамках півфіналу плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.
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