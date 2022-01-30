"Мені до душі той футбол, який приносить перемоги. Добре, що збірна України має певну варіативність. Ми можемо зіграти 4-3-3 або 3-5-2. Ми і на Євро-2020 змінювали тактику, перебудувалися, коли виникли проблеми із фланговими гравцями атаки.

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У футболі буває так, що ти починаєш матч за однією формацією, а закінчуєш за іншою. Це великий плюс. Іноді можна зіграти за результатом, відмовитись від високого пресингу, сісти трохи нижче, закрити середину. Думаю, що наші тренери все проаналізують і ухвалять правильне рішення", – цитує Маліновського Команда1.

Нагадаємо, наступний матч збірна України проведе 24 березня проти команди Шотландії в рамках півфіналу плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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