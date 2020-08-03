Маліновський оцінив свій дебютний сезон в Серії А

"Сезон завершили на хорошій ноті. У Аталанти ніхто не очікував такого результату. Містер говорив перед початком чемпіонату, що буде складно повторити цей успіх, тому що є багато клубів, у яких бюджет і можливості набагато вищі, ніж у Аталанти. Але ми виконали завдання, потрапили в Лігу чемпіонів.

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Вважаю, що для першого сезону в Італії я показав себе досить непогано. В Італії дуже складно футболісту прийти, і відразу ж показувати результат, відразу ж переносити розуміння гри. Потрібно вчити мову і виконувати тренерські вимоги, добре засвоювати інформацію та вчитися кожного дня.

Можна записати цей сезон в актив, але є куди рости. Сподіваюся, що наступний сезон буде набагато сильніше. Звичайно, тут життя зовсім інше у порівнянні з Бельгією, більш відкрите. Менталітет ближче до українського. Сім'я задоволена тут, всі щасливі. продовжуємо працювати", – зазначив Маліновський у коментарі Футбол News.

До слова, українець провів у складі Аталанти 43 матчі в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 9 голів та 7 асистів.

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