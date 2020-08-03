toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Маліновський оцінив свій дебютний сезон в Серії А

12:05 - Читать на русском
Маліновський оцінив свій дебютний сезон в Серії А
Руслан Маліновський / фото: ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський підбив підсумки своїх виступів у складі італійського клубу в минулому сезоні.

"Сезон завершили на хорошій ноті. У Аталанти ніхто не очікував такого результату. Містер говорив перед початком чемпіонату, що буде складно повторити цей успіх, тому що є багато клубів, у яких бюджет і можливості набагато вищі, ніж у Аталанти. Але ми виконали завдання, потрапили в Лігу чемпіонів.

Аталанта – Інтер: Маліновському вистачило півгодини, щоб отримати найкращу оцінку у своїй команді

Вважаю, що для першого сезону в Італії я показав себе досить непогано. В Італії дуже складно футболісту прийти, і відразу ж показувати результат, відразу ж переносити розуміння гри. Потрібно вчити мову і виконувати тренерські вимоги, добре засвоювати інформацію та вчитися кожного дня.

Можна записати цей сезон в актив, але є куди рости. Сподіваюся, що наступний сезон буде набагато сильніше. Звичайно, тут життя зовсім інше у порівнянні з Бельгією, більш відкрите. Менталітет ближче до українського. Сім'я задоволена тут, всі щасливі. продовжуємо працювати", – зазначив Маліновський у коментарі Футбол News.

До слова, українець провів у складі Аталанти 43 матчі в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 9 голів та 7 асистів.

Інтер взяв срібло Серії А, перегравши Аталанту: криза "Богині" перед ЛЧ, Маліновський – надія, а Янґ повернув молодість

blog_ava
Десна остаточно визначилась, де проводитиме домашні матчі Ліги Європи
09:18
6102
Теги
Українці за кордоном Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
27
хв
Металіст 1925
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук