Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поділився очікуваннями від дуелі з командою Лучано Спаллетті.

"На Сан-Сіро завжди складно. "Жовто-сині" повинні викластися на повну.

Спаллетті дивно оцінив невдалий матч збірної Італії та пообіцяв зміни на Україну

Якщо вони дозволять Італії грати, то "Скуадра Адзурра" зможе легко забити. Україна повинна викластися у цій зустрічі на 120%", – цитує Маліновського Fantacalcio.

До слова, Маліновський не потрапив до заявки "синьо-жовтих" на вересневі матчі відбору на Євро-2024 проти англійців та італійців.

Нагадаємо, напередодні збірна Італії не змогла здобути перемогу над Північною Македонією, розписавши нічию 1:1. Як наслідок, перед дуеллю з Україною, яка відбудеться 12 вересня о 21:45, італійці у турнірній таблиці групи С йдуть третіми з 4 очками (і грою в запасі).

Мудрик в Instagram і Мудрик на полі: можливо, найкраща Україна за 4 роки, арбітр – наш, вирок від екс-жони Шовковського