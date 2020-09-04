"У нас було два варіанти: або суперник буде зустрічати в середині поля, або високо пресингувати. Ми були готові і до цього, і до цього. Але було важко. Коли суперник чіплявся за м'яч – було багато вільних зон. Нам є над чим працювати.

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Головне, що ми добилися перемоги. Я був у відпустці 11 днів після важкого сезону, трохи зводило ноги. Було видно, що всі відпрацьовували один за одного.

Хочу привітати наших дебютантів. Вони довели, що їх недарма викликали в збірну. Вважаю, що нам потрібно було відрізати гравців суперника. Вони пресингували. Трохи було непорозуміння. Все-таки рік не бачилися. Зінченко здорово забив, але нам потрібно бути холоднокровнішими у завершальній фазі. Потрібно було забивати третій гол і закінчувати гру", – сказав Маліновський у коментарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, підопічні Шевченка зуміли вирвати перемогу у збірної Швейцарії (2:1) і очолили турнірну таблицю своєї групи.

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