Марсель досягнув домовленості з лондонцями щодо трансферу 34-річного футболіста. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом має пройти медогляд.

Марсель узгодив контракт із зірковим форвардом – Челсі може відпустити гравця безкоштовно

Згідно з інформацією джерела, Челсі погодився відпустити габонця безкоштовно. Обамеянг підпише контракт з Марселем терміном на три роки. Форвард стане третім новачком провансальців після Кондогбія та Ренана Лоді.

Нагадаємо, що П'єр-Емерік Обамеянг приєднався до Челсі у 2022 році. За один сезон у складі "синіх" він зіграв у 21 матчі. В активі нападника три голи і один асист.

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