Дженоа вдається до серйозних змін на тренерському містку після провальних результатів.

Альберто Джилардіно більше не буде очолювати Дженоа, повідомляє журналіст Matteo Moretto.

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За інформацією джерела, клуб вже розірвав контракт з італійським спеціалістом. Зазначається, що на його місце прийшов Патрік Вієйра.

Нещодавно Вієйра припинив працювати з французьким клубом Страсбур. Фахівець здобув світову славу як гравець лондонського Арсенала і збірної Франції.

Зауважимо, що Дженоа видав провальний старт сезону – 10 очок після 12 турів та сімнадцяте місце в турнірній таблиці Серії А.

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