Маліновський отримає в тренери легенду Арсенала – Дженоа звільнила попереднього наставника
Дженоа вдається до серйозних змін на тренерському містку після провальних результатів.
Альберто Джилардіно більше не буде очолювати Дженоа, повідомляє журналіст Matteo Moretto.
Маліновський ризикує залишитись без тренера – його може замінити наставник, який очолював Дженоа вже 4 рази
За інформацією джерела, клуб вже розірвав контракт з італійським спеціалістом. Зазначається, що на його місце прийшов Патрік Вієйра.
Нещодавно Вієйра припинив працювати з французьким клубом Страсбур. Фахівець здобув світову славу як гравець лондонського Арсенала і збірної Франції.
Зауважимо, що Дженоа видав провальний старт сезону – 10 очок після 12 турів та сімнадцяте місце в турнірній таблиці Серії А.
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