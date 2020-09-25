"Подальше поліпшення складу буде непростим, тому що ми досягли тієї межі, що перевищує кількість іноземців. Ми сподіваємося, що Піччіні невдовзі з'явиться у грі. У центрі поля в нас більше можливостей, якщо не трапиться травм, все буде гаразд.

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Багато чого буде залежати від повернення Ілічіча та адаптації Міранчука. Також прийшов Ламмерс, він дуже хороший гравець. У цьому сезоні ми точно будемо грати по три матчі на тиждень до січня, але є п'ять замін. Сподіваюся, що нові футболісти прийдуть і відразу заграють.

Маліновський і Пашаліч будуть більше грати в півзахисті, у минулому році вони постійно грали на більш атакувальних позиціях", – цитує Гасперіні Calciomercato.

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