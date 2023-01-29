Провансальці оголосили про перехід 22-річного марокканця, який на ЧС-2022 посів 4 місце, зігравши усі 7 матчів своєї збірної. Контакт Унахі розрахований до літа 2027 року, інформує офіційний сайт Марселя.

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Фінансові деталі переходу не розголошуються. Анже отримає за свого вже екс-гравця 8 мільйонів євро (дані Transfermarkt).

Унахі виступає на позиції центрального півзахисника – може зіграти як у опорній зоні, так і ближче до атаки. Відповідно, за певних обставин Аззедін може стати конкуретом нашого Руслана Маліновського. Останні півтора року марокканець захищав кольори Анже, а перед тим виступав у нижчих лігах Франції.

Нагадаємо, нещодавно гравцем Марселя став Руслан Маліновський. Хавбек збірної України зіграв за французьку команду вже 4 поєдинки. Підопічні Тудора посідають 3 місце у Лізі 1.

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