Завтра, 21 квітня, Дженоа зіграє матч 33-го туру Серії А проти Лаціо.

Маліновський отримав пошкодження на тренуванні – наставник Дженоа готує для українця нову роль

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський зазнав ушкодження на тренуванні – удар припав на пластину, яку було встановлено після минулорічної травми. Саме через цей епізод українець не зміг зіграти у поєдинку проти Верони (0:0). Наставник Дженоа відповів, чи зможе Руслан взяти участь у наступному матчі.

"Маліновський не готовий до матчу в понеділок. Корне все ще поза грою. Повернулися Бані та Маттурро", – цитує Вієйру TUTTOmercatoWEB.

Додамо, що цього сезону хавбек відіграв 10 зустрічей та зробив 3 результативні передачі за Дженоа.

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