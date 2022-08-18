Лідер збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в одному чемпіонаті з Мессі, Неймаром і Мбаппе.

Марсель працює над трансфером Маліновського, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Французький клуб вже розпочав переговори з Аталантою та Русланом.

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Український хавбек прагне нового виклику, тому останні тижні сидить на валізах. Марсель готовий включити у трансфер Дженгіза Ундера, якщо Аталанту влаштує такий варіант.

Марсель у минулому сезоні став віцечемпіоном Франції та вийшов у Лігу чемпіонів. Влітку провансальці вже підписали кілька футболістів, серед яких Алексіс Санчес.

Зазначимо, що за три роки в команді Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Його контракт з італійським клубом чинний ще рік, а бергамаски просять за нього 20-22 мільйони євро.

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