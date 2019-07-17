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Маліновський отримав кілька корисних порад від Прийми, який має досвід виступів в Італії

08:00 238 Читать на русском
Маліновський отримав кілька корисних порад від Прийми, який має досвід виступів в Італії
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Захисник Василь Прийма добре знає, з якими проблемами може зіткнутися новачок Аталанти.

"Я міг би не говорити очевидні речі на кшталт "вивчити італійську мову..."? Але вивчити мову – це і є найголовніше. У італійців дуже багато тактики, потрібно розуміти, куди бігти і що робити, це - найголовніше. Коли ти розумієш партнерів на полі і в роздягальні, коли ти потихеньку вчиш мову, тоді і період адаптації проходить швидше.

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Ти швидше входиш в місцевий менталітет, в місцеву культуру – а вона сильно відрізняється від нашої! Але Руслану в Аталанті і Андрію Шахову в Лечче буде легше, тому що вони вже пожили в Європі і відчули на собі всі ці труднощі з отриманням місця на проживання та інші питання, пов'язані з документами. Зізнаюся, мене це трохи вибивало з колії. Хочу побажати хлопцям успіху, терпіння і, найголовніше, обійтися без травм", – розповів Прийма в коментарі Footboom.

Нагадаємо, 28-річний захисник свого часу виступав за італійські Фрозіноне та Торіно.

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