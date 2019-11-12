Маліновський отримав додаткові вихідні через пологи дружини

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вибув із розташування команди за сімейними обставинами.

Руслан та його дружина Роксана найближчим часом чекають народження першої дитини й уже знають, що має народитися дівчинка, інформує офіційний сайт УАФ.

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З огляду на те, що дана подія може відбутися просто з дня на день, Андрій Шевченко надав півзахиснику три вихідних для того, аби побути з коханою.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

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