toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЄВРО-2020 ТАЙСОН

Маліновський отримав додаткові вихідні через пологи дружини

21:32 622 Читать на русском
Маліновський отримав додаткові вихідні через пологи дружини
Руслан Маліновський / фото: 24 канал

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вибув із розташування команди за сімейними обставинами.

 

Руслан та його дружина Роксана найближчим часом чекають народження першої дитини й уже знають, що має народитися дівчинка, інформує офіційний сайт УАФ.

Збірна України втратила двох гравців перед матчами проти Естонії та Сербії

З огляду на те, що дана подія може відбутися просто з дня на день, Андрій Шевченко надав півзахиснику три вихідних для того, аби побути з коханою.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний

blog_ava
Соболь пояснив, чому гравці збірної України спілкуються між собою російською мовою
07:30
13822
Теги
Збірна України Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Україна - Естонія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
14
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук