Маліновський остаточно уникнув дискваліфікації – прокуратура не оскаржила рішення щодо українця

Справа щодо вилучення Руслана Маліновського в поєдинку чемпіонату Бельгії проти Гента остаточно закрита.

Федеральна прокуратура футбольної асоціації Бельгії не подала апеляції на рішення не дискваліфіковувати хавбека Генка, повідомляє Sporza.

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Комітет зі спорів королівської бельгійської футбольної асоціації виправдав Маліновського в п'ятницю, 12 квітня. Оскаржити це рішення можна було до 12:00 неділі, 14 квітня.

Нагадаємо, прокурор Кріс Вагнер вимагав 7-матчеву дискваліфікацію для українця за нібито навмисний удар ногою по обличчю суперника.

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Варто зауважити, що після виправдання Маліновський встиг забити гол у матчі з Брюгге (3:1).