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Маліновський опинився в запасі Аталанти на матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб

21:27 724 Читать на русском
Маліновський опинився в запасі Аталанти на матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Хавбек збірної України Руслан Маліновський наразі не може похвалитися стабільним місцем в основі італійського клубу.

10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч
 
10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч

Маліновський залишився в запасі італійського клубу на матч першого туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо, інформує офіційний сайт УЄФА.

Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

У поточному сезоні тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні ще жодного разу не довірив українцеві місце у стартовому складі. У останньому матчі Серії А 26-річний півзахисник просидів усі 90 хвилин на лаві для запасних, однак це не завадило його команді здобути вольову перемогу з рахунком 2:1.

Протистояння Динамо З – Аталанта розпочнеться о 22:00 за київським часом. Іншими двома командами групи С є донецький Шахтар та Манчестер Сіті, які зіграють у паралельному матчі.

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Ліга чемпіонів Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Українці за кордоном Динамо Загреб - Аталанта
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