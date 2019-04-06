Маліновський оформив дубль за Генк в матчі проти Гента Яремчука та Безуса

Півзахисник Генка Руслан Маліновський ще в першому таймі забив двічі у ворота Гента в матчі першості Бельгії.

Хавбек Генка та збірної України Руслан Маліновський став героєм першого тайму поєдинку 3-го туру плей-офф чемпіонату Бельгії проти Гента. В активі українця 2 забиті м'ячі, а Генк пішов на перерву, виграючи 2:0.

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До слова, у складі Гента в основі вийшов форвард збірної України Роман Яремчук, а Роман Безус розпочав матч у запасі. Ігор Пластун не потрапив навіть до заявки.

На 43-й хвилині хавбек збірної України реалізував пенальті, який сам же і заробив. Після удару Руслана м'яч влучив у руку захисника.

А вже за 2 хвилини Маліновський красивим ударом з лінії штрафного вразив дальній кут воріт. Це вже 11-й гол українця в поточному чемпіонаті.