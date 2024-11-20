Керівництво Дженоа знайшло нового наставника для команди після відходу Альберто Джилардіно.

У міжнародну паузу "грифони" залишилися без тренера, оскільки клуб покинув Альберто Джилардіно. Як повідомляє офіційні соцмережі Дженоа, новим наставником команди став Патрік Вієйра.

Українець у Серії А офіційно залишився без тренера

Прес-служба не розголосила подробиці контракту з французьким фахівцем. Утім, Фабріціо Романо зазначає, що контракт з Війєра розрахований до 2026 року.

Раніше Патрік очолював Нью-Йорк Сіті, Ніццу, Крістал Пелас та Страсбур. Він залишався без роботи із липня цього року. Француз мав блискучу кар'єру гравця. Він відомий своїми виступами за Арсенал, Мілан, Інтер, Ювентус та збірну Франції, з якою здобував титул ЧС-98 та вигравав Євро-2000.

Генуезька команда посідає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 10 очок після 12 турів.

До слова, за Дженоа виступає український півзахисник Руслан Маліновський, який наразі перебуває у лазареті через важку травму.