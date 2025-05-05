Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти у сьогоднішньому матчі Серії А проти Мілана.

Раніше Вієйра вже повідомляв, що Маліновський разом з Екубаном та Жаном Онана не мають шансів зіграти проти Мілана. Прес-служба Дженоа підтвердила це, оприлюднивши заявку команди на сьогоднішню гру.

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Раніше повідомлялося, що Руслан зазнав ушкодження на тренуванні – удар припав на пластину, яку було встановлено після минулорічної травми. Таким чином, українець пропустить вже четвертий матч поспіль через пошкодження.

Нагадаємо, що Маліновський через важку травму зіграв у цьому сезоні в складі Дженоа лише в 10 матчах, у яких встиг відзначитись 3 результативними передачами.

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