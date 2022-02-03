"Правда, що в цей період буде багато матчів, і нам слід підготуватися якнайкраще. Потрібно бути добре готовими фізично. Думаю, для нас краще грати кожні 2-3 дні, ніж тренуватись протягом тижня. Ми будемо виглядати дуже добре.

Маліновський приголомшив зміною іміджу – таким зіркового українця ще не бачили

Ліга Європи – не Ліга чемпіонів, але тут багато сильних команд і ми хочемо бути готовими. Нам потрібно добре грати і виглядати солідно, бо без результатів ми не зможемо нічого досягти", – цитує Маліновського Calcio Atalanta.

У лютому на бергамасків очікує 4 матчі Серії А, поєдинок Кубка Італії та дві зустрічі з Олімпіакосом в рамках Ліги Європи.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ