"Як правило, мене цікавить тільки збірна України, я не фанат інших команд, але в цього випадку ми маємо справу з винятком. Зі зрозумілих причин я буду вболівати за збірну Польщі. Сподіваюся, ви (Руслан спілкувався з польським журналістом – прим.) повернетеся звідти якомога пізніше.

Лєвандовскі не буде грати на чемпіонаті світу з пов'язкою в українських кольорах – пояснення від лідера поляків

Ми можемо бути вам тільки вдячні. Мало того, що багато наших громадян знайшли притулок у Польщі, але ви також віддали арени нашій збірній та нашим командам у єврокубках. Раніше я грав у Польщі, і тут завжди була чудова атмосфера. І тоді наші клуби теж могли почуватись, як вдома. У ці вкрай важкі для нас моменти такі жести безцінні.

Гра Лєвандовскі з пов'язкою у кольорах України у плей-офф ЛЧ? Це знак великої солідарності з Україною. Якщо така велика зірка, як Роберт Лєвандовські, грає з капітанською пов’язкою у кольорах України, то це вкрай важливий жест. По-перше, для всієї України, а по-друге, для всього світу. Тому що це знак для всіх людей, що відбувається щось важливе.

Можна тільки бути вдячним Роберту і польській команді за те, як вони поводилися. Він чудовий гравець, який вже вписав себе в історію футболу і, напевно, напише ще більше глав", – цитує Маліновського Sportowe Fakty.

Свій шлях на Мундіалі "Кадра" розпочне сьогодні, 22 листопада, поєдинком проти Мексики. Також суперниками наших сусідів будуть Саудівська Аравія та Аргентина.

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