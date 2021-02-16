Хабек збірної України та Аталанти Руслан Маліновський вважає, що поки не продемонстрував весь свій потенціал в італійському клубі.

"Минулий рік вийшов дуже цікавим: ми вийшли на Євро, я зіграв в ЛЧ, Лігу націй теж можна занести в актив. Минулий сезон в Аталанті вийшов досить непоганим, але в цьому все трохи важче йде через певні обставини. Італійський чемпіонат не такий простий. Непогано провів минулий рік, але в кінцівці міг зіграти краще.

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У цьому році, вважаю, можу ще більше додати. Чекаю на матчі збірних, очікую від них дуже багато. Якщо ми зіграємо у свій найкращий футбол, то зможемо створити сюрприз для збірної Франції, від якої раніше зазнали прикрої поразки", – цитує Маліновського сайт УАФ.

У нинішньому сезоні Серії А Руслан провів 20 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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