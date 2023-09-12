Руслан Маліновський все ж мав свою роль у вересневому зборі національної команди.

Хавбек Дженоа відвідав земляків, які у Мілані готуються до матчу відбору Євро-2024 проти Італії.

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Відстань від Генуї до Мілана складає менш, ніж 150 кілометрів, тому Маліновському було не так складно дістатися табору збірної України. Представник "грифонів" несподівано не отримав виклику від Сергія Реброва, проте намагається бодай морально підтримати партнерів. Руслан позитивно оцінив виступ "синьо-жовтих" у попередньому матчі проти Англії (1:1).

Нагадаємо, гра Італія – Україна відбудеться сьогодні, 12 вересня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. У попередніх 4 поєдинках відбору "синьо-жовті" набрали 7 очок і посідають друге місце групи С. Італія має 4 бали в 3 зіграних матчах. Лідирує збірна Англії – 13 пунктів у 5 турах кваліфікації на Євро-2024.

Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024