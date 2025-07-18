Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський отримав забій під час сьогоднішнього тренування, повідомляє Il Secolo XIX.

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Український футболіст змушений був достроково залишити заняття і піти у роздягальню. Інших подробиць про його стан наразі немає.

Нагадаємо, що минулий сезон Маліновський майже повністю пропустив через травму. За цей час він встиг зіграти 10 матчів у всіх турнірах та зробити 3 гольові передачі.

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