Півзахисник збірної України не допоможе бергамаскам у Данії в поєдинку проти місцевого Мітьюлланда.

Джан П'єро Гасперіні взяв 22 футболістів на поєдинок проти данського Мітьюлланда. Руслана Маліновського серед них немає – хавбек збірної України отримав ушкодження, інформує офіційний Twitter Аталанти.

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Раніше 27-річний Маліновський займався за індивідуальною програмою, але не встиг повністю відновитися. У поточному сезоні в активі українця 1 асист у 4-х матчах чемпіонату.

Матч Мітьюлланд – Аталанта стартує 21 жовтня о 22:00. У паралельному поєдинку групи D зустрінуться Аякс та Ліверпуль.

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