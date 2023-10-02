"Я була дуже здивована. Вони зробили йому такий самий контракт, як у нього був у Марселі. Тобто для Дженоа як для клубу це важливо. Якщо вони беруть гравця і готові на ці умови – для нас це дуже багато означає. Тому що вони навіть не думали довго, вони розуміли, що треба вирішувати, так чи ні.

Передгольовий пас Маліновського у відеогляді матчу Удінезе – Дженоа – 2:2

І вони були дуже конкретними. Не було довгого періоду, щоб і ми, і вони чекали. Все було дуже чітко та зрозуміло. Нам дуже сподобалося, як вони вчинили у цій ситуації. Все було нормально, швидко", – заявила Роксана Маліновська в інтерв'ю Анні Ребровій.

Нагадаємо, оренда хавбека в Дженоа розрахована до кінця сезону. Маліновський відіграв за "грифонів" 5 матчів, результативними діями не відзначався.

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